Californie : l’État va interdire la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035

L’État de Californie a pris une décision importante concernant son marché de l’automobile. Un texte de loi prévoyant la vente exclusive de voitures neuves à "zéro émission" polluante d’ici 2035 devrait ainsi être débattu et entériné dans les prochains jours par le Bureau californien chargé de la qualité de l'air (California Air Resources Board, CARB). Ces objectifs avaient été fixés il y a près de deux ans par le gouverneur démocrate de l’État.

Ce projet devrait néanmoins se faire en plusieurs étapes. Comme l’a annoncé Daniel Sperling, un membre du CARB auprès du média américain CNN, l’objectif est qu’en 2026, un tiers des ventes en Californie concerne des véhicules électriques, à hydrogène ou certains modèles hybrides. En 2030, ces ventes devront devenir les deux tiers du marché, avant de devenir exclusif en 2035.

"C'est la chose la plus importante que le Bureau californien chargé de la qualité de l'air a faite ces trente dernières années. C'est important non seulement pour la Californie, mais pour le pays et le monde", a notamment assuré Sperling.

Ces dernières années, de nombreux pays, notamment en Europe, ont tenté de limiter la pollution venant du secteur automobile. Le Royaume-Uni, Singapour et Israël, se sont engagés à la fin des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel d'ici à 2030, et la Norvège a pris cet engagement pour 2025.

