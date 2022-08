États-Unis : l'Ouest du pays en proie à d'importantes crues

L’Ouest des États-Unis en alerte. Cette partie du pays a notamment été touchée par des pluies torrentielles qui se sont violemment abattues ces derniers jours. Des crues subites ont même emporté des randonneurs et obligé les autorités à déclencher des évacuations de personnes au sein des célèbres parcs nationaux de la région.

Ainsi, une femme était toujours portée disparue ce lundi après avoir été entraînée par une crue dans le parc national de Zion, situé dans l'Utah. Près de 200 visiteurs ont, quant à eux été évacués après avoir été piégés plusieurs heures par la montée des eaux dans les grottes du parc national de Carlsbad, au Nouveau-Mexique.

Cette partie du pays est touchée depuis plusieurs mois par une sécheresse historique et les pluies très violentes ne sont donc pas absorbées par les sols asséchés. À noter qu’au début du mois d’août, d'intenses et très rares chutes de pluie dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort, en Californie, avaient provoqué d'importantes crues.

