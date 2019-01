publié le 28/01/2019 à 07:50

C’est une histoire formidable racontée par la chaîne américaine CBS et qui va sans doute être adaptée par Hollywood. Celle de Jerry et Marge Selbee, qui ont cédé leur petite épicerie dans leur village d’Evart, dans le Michigan. Un jour, Jerry découvre un nouveau jeu de loterie, organisé uniquement dans l’État du Michigan.



Il lit la brochure, et soudain, une révélation : elle ne fonctionne pas comme les loteries nationales, le Powerball, le Megamillions, dont les cagnottes grimpent de plusieurs millions de dollars tant que les bons numéros n’ont pas été trouvés.

Non, dans cette loterie locale, une fois que la cagnotte atteint 5 millions de dollars, si les 6 bons numéros ne sont pas trouvés, les millions sont redistribués aux rangs suivants, donc à ceux qui ont trouvé 5 bons numéros, puis 4 numéros, puis 3 bons numéros. En 3 minutes, en lisant cette brochure, Jerry comprend qu’il peut devenir riche. Automatiquement, légalement, mathématiquement.

How did a retired couple from Michigan make millions by figuring out how to win the lottery multiple times … legally? Jon Wertheim reports.https://t.co/Dsadwp4DV7 pic.twitter.com/QEbhgAHLXw — 60 Minutes (@60Minutes) 27 janvier 2019

C'est une faille statistique, une simple question de probabilités. Il suffit de jouer suffisamment de billets pour récupérer le gain à 3 bons numéros. Il calcule que s’il joue 1.100 dollars, il peut en récupérer 1.900. Il essaye, il joue quelques milliers de dollars il gagne, il en parle alors à Marge, ils investissent leurs économies. Ça marche. Ils mettent dans la boucle leurs six enfants, leurs amis du coin, 25 personnes en tout, qui jouent et gagnent.

18 millions de tickets achetés

Ça dure 2 ans, avant que cette loterie ne soit arrêtée par l’État du Michigan, mais ils découvrent qu’il y en a une autre similaire dans l’État du Massachusetts. Et donc régulièrement, pendant 6 ans, à chaque fois que la cagnotte n’est pas gagnée, les Selbee font 14 heures de route pour aller acheter des billets dans une épicerie du Massachusetts. Ils jouent 600.000 dollars à chaque fois !



Ils passent des dizaines d’heures à trier tous les tickets dans la chambre d’un petit motel. En tout, ils ont acheté 18 millions de tickets en tout, car ils veulent conserver les perdants comme preuves en cas d’enquête, donc ils les entreposent dans des bacs plastiques, dans une grange ! Et ils font bien, car les services de la loterie constatent qu’on achète étrangement des billets en masse dans l’épicerie où vont les Selbys, et dans une autre près de Boston.



Des étudiants en maths du MIT, la prestigieuse université, ont découvert la même faille statistique dans le système. Et après enquête des services de l’état, il est conclu que tout est légal, et même que ça rapporte à l’état du Massachusetts, qui récupère encore plus, grâce aux recettes. Le jeu est finalement arrêté. Mais en tout, en 9 ans, le groupe du Michigan a gagné 26 millions de dollars. 8 millions rien que pour le couple de septuagénaires, qui n’a rien changé à son mode de vie.