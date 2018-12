publié le 23/12/2018 à 21:48

La joie a été de courte durée. Un Suisse pensait toucher le gros lot après avoir été tiré au sort lors d’un jeu télévisé. Son gain : un million de francs suisses (884.000 euros). Malheureusement pour lui, la chance a vite tourné puisque seulement quelques heures plus tard, la production a annulé son gain à cause d’une erreur.



Pour participer à ce jeu il faut que le parieur achète un billet "Happy Day" et le renvoie dûment rempli à la loterie suisse, Swisslos. D’après cette dernière, le soir de l’incident le tirage a été réalisé manuellement en raison d’un problème technique. "Dans l'agitation, onze tickets se sont retrouvés dans le tambour de tirage au lieu de dix", explique Swisslos dans un communiqué, rapporte La Tribune de Genève. "Le onzième billet appartenait à une personne qui n'était pas joignable par téléphone et, selon le règlement, n'aurait pas dû y participer." Pas de chance, c’est justement ce billet qui a été tiré.

Swisslos s’est excusé pour cette erreur. Un nouveau tirage a eu lieu, et le véritable gagnant sera informé après Noël. La loterie suisse souhaite aussi prendre contact avec l’homme dont le ticket a été tiré par erreur afin de clarifier la situation.