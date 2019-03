publié le 28/03/2019 à 19:38

Courageux, tardif et inutile. Voilà comment est qualifiée la démission de Theresa May par l'éditorialiste politique Alain Duhamel, dans le cadre de sa lutte en faveur du Brexit. La Première ministre britannique a en effet annoncé, mercredi 27 mars, aux députés de son Parti conservateur qu'elle quitterait ses fonctions avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit.



"Un chef de gouvernement qui promet sa démission pour faire passer un texte auquel il croit, c'est honorable (...) C'est très tardif, parce que cela fait deux ans qu'elle négocie (...) et qu'elle n'a jamais voulu toucher une virgule avec les députés. En revanche, en tactique, elle a passé son temps à accumuler des voltes-faces, des incompréhensions et des maladresses. Et ça risque d'être stérile parce qu'on n'est pas sûr du tout que demain, quand on va voter pour la troisième fois après avoir voté deux fois, elle obtiendra in extremis la majorité".

Si Alain Duhamel pense qu'elle recevra le meilleur score qu'elle n'a jamais eu, du fait de sa démission courageuse, il doute que ce score sera suffisant pour faire passer la réforme.

Le Brexit, un véritable casse-tête

Et face à la complexité de la situation, l'éditorialiste politique relève également le paradoxe : "Les députés ont déjà rejeté deux fois l'accord de Theresa May, ils ont rejeté une sortie sans accord, et hier, ils ont voté sur huit formules différentes alternatives qu'ils ont toutes repoussées. Ils se trouvent dans une situation aberrante". En effet, aussi bien les Conservateurs que les Travaillistes sont complètement divisés. De plus, les Écossais sont contre la sortie de l'Union européenne, alors que le Parti unioniste irlandais est pour.



Et si c'est un mauvais coup pour les Européens, "c'est un énorme risque" pour les Britanniques. "Il suffit de voir la presse britannique aujourd'hui : le patronat s'affole, les financiers s'arrachent les cheveux, les syndicats proclament leur anxiété, les économistes se demandent ce qui passe par la tête des politiques...", relève Alain Duhamel.