et AFP

publié le 09/07/2019 à 02:00

"Je suis très critique de la façon dont le Royaume-Uni et la Première ministre Theresa May ont géré le Brexit", a tweeté Donald Trump lundi. Le président des États-Unis n'y est pas allé de main morte avec la Première ministre Britannique, la jugeant responsable de la "pagaille" actuelle.

"Je lui ai dit comment il fallait procéder mais elle a décidé de faire différemment", a-t-il ajouté. Donald Trump s'est visiblement montré furieux du soutien apporté par Theresa May à l'ambassadeur britannique à Washington après la publication de ses câbles diplomatiques.

"Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé ni bien vu aux États-Unis. Nous n'aurons plus de contacts avec lui", a-t-il encore écrit.

Theresa May a condamné lundi des fuites "totalement inacceptables" mais aussi souligné avoir "une totale confiance" en Kim Darroch, 65 ans, arrivé à Washington en janvier 2016, avant la victoire de Donald Trump à la présidentielle.