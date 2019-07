publié le 04/07/2019 à 11:54

La France reste l'une des destinations privilégiée des touristes étrangers, dont deux millions de Britanniques qui traversent la Manche chaque année. Parmi eux, 100.000 conducteurs ont été épinglés par les autorités françaises le mois dernier afin qu'ils payent leur PV avant le Brexit.

En France, les automobilistes britanniques sont dans le collimateur, eux qui conduisent habituellement à gauche, parlent de miles et non de kilomètres et n'ont pas le réflexe de ralentir quand il pleut. Selon l'Association automobile (AA), les gendarmes s'inquiètent que le Brexit ne les prive de la manne financière que représente les PV aux Britanniques.

D'après l'association, les autorités françaises ont établi un nombre record de demandes de partage d'informations aux services britanniques en mars dernier, 104.031 requêtes contre seulement 42.000 en février et 3 en janvier. Mars devait être le mois du Brexit, il faut donc s'attendre à une nouvelle chasse aux conducteurs britanniques jusqu'au mois d'octobre, nouvelle date butoir, indique AA. En effet, en cas de départ sans accord, la directive européenne permettant l'échange de données n'aura plus cours avec le Royaume-Uni.