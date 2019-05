Démission de Theresa May : "Les Brexiters ont promis la lune", juge un journaliste

publié le 24/05/2019 à 13:45

Après près de trois ans au 10, Downing Street Theresa May a annoncé qu'elle quitterait son poste de Première ministre le 7 juin prochain. La décision était attendue tant la situation était devenue intenable pour la dirigeante britannique, incapable de faire approuver son plan de retrait de l'Union européenne.



"Ça fait longtemps qu'elle a perdu la confiance de son parti (Parti conservateur), voire de plusieurs de ses ministres", souligne Jon Henley, journaliste et correspondant à Paris du quotidien britannique The Guardian. "Son problème, c'est qu'elle n'a pas pu mettre en œuvre le Brexit" face à un Parlement divisé en trois camps irréconciliables.

Face à la presse, Theresa May a exprimé "un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit". Pourtant, cet échec est aussi celui des partisans de la sortie de l'UE. Un avis nuancé par Jon Henley. "Ce que l'on peut dire, c'est que le Brexit qui a été promis aux électeurs britanniques n'existe pas. Les Brexiters ont promis la lune", estime-t-il.

Qui succédera à Theresa May ? C'est la question qui se pose désormais. "Le grand favori est Boris Johnson. Il est toujours très apprécié", note Jon Henley, qui reconnait toutefois que celui ou celle qui s'installera au 10, Downing Street fera face à la même impasse à laquelle s'est heurtée Theresa May. Si Boris Johson a déclaré qu"'il est temps de mettre en œuvre le Brexit", Jon Henley "doute que les Brexiters les plus fous furieux vont poursuivre l'idée d'une sortie sans accord".