Brexit : comment les animaux vont-ils pouvoir voyager ?

publié le 01/01/2021 à 18:25

Le Brexit n'aura pas que des incidences sur les migrations humaines, il aura aussi des conséquences sur la circulation des animaux. Il sera désormais plus difficile de leur faire traverser la Manche, avec un surcroît de démarches potentiellement onéreuses.

Fini le passeport européen pour les chiens et chats britanniques : il leur faudra désormais un certificat établi par un vétérinaire dans les dix jours précédant le voyage. Sans cela, impossible d'entrer dans l'Union européenne avec leur maître et cette attestation devra être renouvelée à chaque voyage.

En revanche, rien ne change pour les chiens et chats français et européens. Ils peuvent toujours traverser la Manche sans démarches supplémentaires pour le bétail ou les produits alimentaires d'origine animale. La France a mis en place des équipes à la frontière pour assurer les contrôles des produits agricoles : 250 personnes, vétérinaires et techniciens ont été recrutées pour vérifier ces marchandises en provenance du Royaume-Uni.

Avec le Brexit, ce nombre de contrôles va être multiplié par quatre dans l'année qui vient dans l'autre sens, c'est-à-dire pour exporter de la viande vers les îles britanniques. Nos producteurs, mais aussi leurs clients britanniques, devront s'enregistrer en amont auprès des autorités et signaler chacune de ces livraisons. Des procédures plus contraignantes qui vont se mettre en place progressivement d'ici juillet prochain.