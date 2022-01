Le président brésilien Jair Bolsonaro a commencé l'année 2022 dans sa chambre d'hôpital, victime d'une obstruction partielle du transit intestinal alors qu'il était en vacances. La cause de cette hospitalisation n'est rien de plus qu'une crevette.

Depuis l'annonce de son hospitalisation, "la crevette a été érigée en héros national et symbole de l'antifascisme", explique sur Twitter Barbara Serrano, maîtresse de conférence à l'Université Paris Saclay. Depuis cette annonce insolite, l'image du petit crustacé a été largement détournée sur Internet. Des memes et des logos sont apparus sur divers comptes satiriques, reprenant les codes et symboles de la gauche antifasciste et communiste, pour y associer une crevette, comme un emblème de la lutte contre Bolsonaro et son camp politique.

Pour fêter ce jour historique, le compte Sensacionalista, l'équivalent du Gorafi au Brésil a décrété le 5 janvier, comme "Jour National de la Crevette Antifasciste".

Ce nouveau fait intervient à 10 mois de l'élection présidentielle ou Jair Bolsonaro est donné perdant face à l'ancien président Lula.