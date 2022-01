Recherché depuis vingt ans, un mafieux sicilien retrouvé grâce à Google Maps

Après avoir échappé aux services de renseignement pendant deux décennies, l'un des membres les plus influents du groupe mafieux sicilien "Stidda" a été arrêté près de Madrid en Espagne, mercredi 5 janvier. Une arrestation insolite puisque Gioacchino Gammino a été trahi par une simple prise de vue de Google Maps.

Comme l'explique BFMTV, l'enquête pour mettre fin à sa cavale a été relancée en 2020 alors que les autorités italiennes ont identifié son visage, grâce au service mondial de cartographie, dans la ville de Galapagar, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale espagnole.

Après s'être échappé de la prison de Rebibbia, à Rome, en 2002, le mafieux, aujourd'hui âgé de 61 ans, avait refait sa vie et tenait un magasin de fruits et légumes. Condamné à la réclusion à perpétuité pour un meurtre, Gioacchino Gammino a donc été placé en détention en Espagne et les autorités italiennes espèrent pouvoir le rapatrier d'ici février.