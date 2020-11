Rupert Grint et sa fille Wednesday Grint

publié le 12/11/2020 à 15:08

Rupert Grint arrive sur Instagram. Et pour sa première publication, l'acteur emblématique de la saga Harry Potter a choisi un cliché plein d'amour et de "mignonnerie". Il a ainsi posté la première photo de sa fille, Wednesday, née il y a sept mois, de son mariage avec Georgia Groome.

"Salut Instagram... J'ai 10 ans de retard, mais me voici. Grint sur le pont ! Ici pour vous présenter Wednesday G. Grint. Restez en sécurité, Rupert", a écrit l'ancien interprète de Ron Weasley. Un texte avec une note d'humour, illustré par un selfie avec sa fille, lovée dans ses bras et avec un pull rose.

Selon le média Yahoo !, Rupert Grint et Georgia Groome, connue pour son rôle dans Le Journal intime de Georgia Nicolson (2008) sont ensemble depuis 2011. Ils ont toujours été très discrets sur leur vie privée. Cependant, en 2018, Rupert Grint expliquait au Guardian son désir de paternité : "J'aimerais me poser et avoir bientôt des enfants. Si j'ai un fils est-ce que je l’appellerais Ron ? C'est un joli prénom, mais je ne pense pas. Grint est un nom de famille difficile à porter pour un prénom en une syllabe". Ils auront donc finalement choisi le prénom Wednesday (mercredi).