Bolsonaro suggère de "faire caca un jour sur deux" pour sauver la planète

Jair Bolsonaro fait à nouveau parler de lui avec une sortie médiatique. Selon le président brésilien, "faire caca un jour sur deux" est la solution qu'il préconise pour préserver l'environnement. Le dirigeant d'extrême droite répondait à la question d'un journaliste lui demandant s'il était possible de concilier "croissance et préservation de l'environnement", tout en relevant le défi de nourrir une population mondiale toujours plus nombreuse.

"Il suffit de manger un peu moins. Vous me parlez de pollution environnementale. Il suffit de faire caca un jour sur deux, ce sera mieux pour tout le monde", a-t-il ironisé, à la sortie du palais présidentiel d'Alvorada. Mais Jair Bolsonaro ne s'en est pas arrêté là et a enchaîné sur un autre commentaire polémique. "Quand on voit que la population mondiale augmente de plus de 70 millions par an, il faut une politique de planning familial", a affirmé le président, avant de se défendre d'encourager "le contrôle des naissances".

"Ne me faites pas dire ça, sinon (le quotidien national) Folha de S. Paulo va titrer en une que je prône le contrôle des naissances", a-t-il ajouté, faisant référence à l'un des plus grands journaux du pays, souvent très critique envers la politique du gouvernement. "On peut observer que les gens plus cultivés ont moins d'enfants. Je suis une exception à la règle, j'en ai cinq", a-t-il conclu.