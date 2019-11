et AFP

publié le 14/11/2019 à 17:28

On a plus que jamais la preuve que vapoter peut tuer. En Belgique, un jeune homme de 18 ans est décédé des suites d'une insuffisance respiratoire attribuée par les autorités au vapotage et à un mélange de produits nocifs dans une cigarette électronique. C'est une première dans le pays.

"Le lien avec la cigarette électronique est établi. Il n'y a chez ce patient aucune autre explication pour une pneumonie aussi grave", a déclaré jeudi la ministre de la Santé belge Maggie De Block, interrogée à ce sujet par des députés à la Chambre.

En juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait sorti un rapport détaillé dans lequel elle présentait les cigarettes électroniques comme "incontestablement nocives". Aux États-Unis, les autorités s'inquiètent du succès croissant de l'e-cigarette auprès des lycéens et évoquent 4 décès et 450 malades, si bien que Donald Trump a prévu d'interdire à la vente les cigarettes électroniques aromatisées dans le pays.

3 millions de vapoteurs en France

En France, on estime le nombre de vapoteurs à 3 millions, mais les risques sont beaucoup moins élevés qu'Outre-Atlantique. Selon les médecins, contactés par RTL, ce ne sont pas les mêmes liquides qui sont mis en vente chez nous.

"Les e-liquide qui sont vendus dans les boutiques (en France) sont des produits qui sont contrôlés. Je pense que c'est cela la source des incidents qu'on a connu aux États-Unis. La plupart des incidents qu'il y a eu sont liés à l'introduction de THC, le produit actif du cannabis", expliquait début septembre Gérard Mathern, pneumologue et tabacologue.