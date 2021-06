Belgique : il séduit une femme, lui vole de l'argent et la pousse à empoisonner son mari

Un coup monté qui aurait pu mal finir. Un homme de 34 ans a été inculpé puis écroué en Belgique pour "escroquerie" et comme "co-auteur d'une tentative d'empoisonnement", a-t-on appris du parquet d'Anvers ce jeudi 24 juin. L'accusé, un Nigérian résidant aux Pays-Bas, avait séduit une femme par Internet et lui a extorqué de l'argent pendant des mois.

C'est en juillet 2020 que la victime a avoué à ses enfants être sous l'emprise de cet homme, contre qui elle a décidé de porter plainte. Tout a commencé sur les réseaux sociaux, où l'individu se faisait passer pour un haut gradé de l'armée américaine. Ce dernier lui faisait "toutes sortes de promesses amoureuses", selon le communiqué du parquet, et l'avait convaincue de lui envoyer de l'argent en assurant être dans le besoin car "en mission" à l'étranger.

Ce dernier était arrivé à la persuader de piocher dans ses propres économies, allant jusqu'à "emprunter à des amis et à la famille" pour les lui verser. "Comme le fraudeur exigeait de plus en plus d'argent, ils ont mis au point à deux un plan pour empoisonner le mari de la femme", détaille le parquet dans le communiqué. D'après les échanges de messages passés au crible par les enquêteurs, le projet était de "mélanger un produit détergent à de la nourriture". Chose qui n'a "heureusement pas été menée à bien".

Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à cet homme grâce à ses coordonnées de banque vers laquelle la victime versait de l'argent. Il s'est alors avéré que l'homme était un ressortissant nigérian résidant aux Pays-Bas, où il a été arrêté. Il a ensuite été extradé la semaine dernière en Belgique et présenté à un juge d'instruction d'Anvers avant d'être écroué.