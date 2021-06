Lille : un adolescent avale un collier qu'il venait de voler à une passante

La propriétaire n'aura pas pu récupérer son collier immédiatement. Une femme s'est fait voler sa chaîne de cou dans les rues de Lille ce samedi 19 juin. Le voleur, un adolescent âgé de 15 ans, a mis le collier dans sa bouche et a l'avalé en tentant de prendre la fuite.

C'est aux alentours de 4h du matin que les faits se sont déroulés. Selon actu.fr, les policiers de la Bac ont arrêté un jeune de 15 ans samedi alors qu'il était en pleine course poursuite avec une femme dont il venait de voler le collier. "Pendant la course pédestre, l’auteur met dans sa bouche une chaîne et son médaillon", affirme une source policière, dont les propos sont rapportés par le site actu.fr.

Le jeune homme est finalement arrêté par les policiers. Seulement, ils n'ont pu rendre que le médaillon à sa propriétaire, la chaîne ayant été ingurgitée par le jeune homme. Le voleur a été placé en garde à vue en attendant de récupérer le bijou volé.