Belgique et Pays-Bas sont-ils en train de devenir des "narco-États" ?

Une princesse menacée par la mafia, des règlements de compte à la grenade, un ministre victime d'une tentative d’enlèvement… On ne parle pas de l'Amérique latine mais de la Belgique et des Pays-Bas. Au point qu’aujourd’hui se pose la question : ces deux pays, voisins de la France, sont-ils en train de devenir des "narco-États" ?

On est très loin de la carte postale où les vélos côtoient les champs de tulipes. La drogue, la violence sont partout dans ces pays voisins de la France. En 2021, près de 90 tonnes de cocaïne ont été saisies par les douaniers rien que sur le port d'Anvers.

Des carrefours, des chemins de fer, des quais à perte de vue… Des porte-conteneurs comme des buildings qu’on aurait couchés sur l’eau qui arrivent en continu, c'est ça le port d'Anvers. Une ville à la seule qui s'étale sur 129 km carrés. Le port d'Anvers, c’est une avancée sur la mer à n’en plus finir. C'est la porte d’entrée de la drogue en Europe. Un marché qui représente entre 50 et 60 milliards d'euros par an.

