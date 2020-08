publié le 31/08/2020 à 12:00

Le tweet le plus liké de tous les temps a un goût amer. Twitter a indiqué samedi 29 août que la publication annonçant le décès de Chadwick Boseman était désormais la plus appréciée de l'histoire du réseau social. Au 31 août, le tweet avait réuni plus de 7,3 millions de mentions "j'aime", avec un pic à 7,7 millions samedi après-midi. Le précédent record était détenu depuis trois ans par l'ancien président américain Barack Obama avec 4,3 millions de likes.

"Un bel hommage pour un roi", indique la publication peu après 4 heures du matin (heure française) dans la nuit de vendredi à samedi. Rédigé par la famille de l'acteur, le message explique qu'"incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière" et revient sur le combat du comédien face à la maladie.

Chadwick Boseman est mort vendredi à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon qui lui avait été diagnostiqué quatre ans plus tôt. Malgré les traitements, il avait continué de tourner à Hollywood et d'honorer les campagnes promotionnelles d'une demi-douzaine de longs-métrages.

L'annonce de sa disparition a déclenché une vague de chagrin et de sympathie dans le milieu du cinéma et bien au-delà. Chadwick Boseman avait accédé à la gloire en 2018 dans Black Panther en incarnant le premier super-héros noir de l'histoire du cinéma et était devenu un symbole pour l'Amérique.