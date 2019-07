publié le 03/07/2019 à 09:09

Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont mis d'accord sur le nom des futurs dirigeants de l'Union européenne. Et parmi ceux-là, sur le nom du dirigeant de la Banque centrale européenne (BCE), le poste le plus important. Il a été attribué au dernier moment à une outsider que les Français connaissent bien, Christine Lagarde.

Une bonne nouvelle pour l'Europe. Christine Lagarde a une solide expérience de l'économie, en tant que patronne du Fonds monétaire international (FMI), jusqu'à hier 2 juillet soir.

Elle a également une expérience de la politique, comme ancienne ministre à Paris, sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et enfin, elle a une expérience de l'entreprise, puisqu'elle a été la première femme à diriger un grand cabinet d'avocats basé à Chicago, il y a quinze ans.

La BCE, une institution européenne centrale

La BCE est "le chef cuistot qui règle le feu sous les casseroles". En fixant le niveau des taux d'intérêt, elle définit le niveau d'activité économique dans la zone euro. Les membres du conseil de la BCE qui votent pour fixer ces taux d'intérêt doivent se documenter très précisément sur l'état de l'économie dans les différents pays membres, pour prendre la bonne décision. Ces membres sont pour l'essentiel les gouverneurs des banques centrales nationales.

Et le ou la présidente - c'était un homme jusqu'ici, un italien, Mario Draghi - a pour tâche de faire arriver le conseil au consensus. C'est un poste d'influence essentiel. C'est aussi Christine Lagarde, et elle seule, qui s'exprimera publiquement au nom de la BCE, notamment vis à vis de la communauté financière et des investisseurs qui sont toujours très attentifs au moindre propos.

Une institution, et sa présidente, scrutée

Le moindre mot de la patronne de la BCE peut faire chuter les bourses du monde entier. Il peut être interprété comme un diagnostic pessimiste sur l'état de l'économie. Les banquiers centraux sont les oracles de la finance. Ils parlent un langage très spécial, délibérément peu compréhensible. Alan Greenspan, le patron de la banque centrale américaine, la Federal Reserve, avait l'habitude de dire : "si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé..."



Mais au-delà de cela, en acceptant de s'installer au siège de la BCE, à Francfort, Christine Lagarde prend le poste le plus difficile du monde. La zone euro est un attelage baroque de pays avec des niveaux de développement et d'activité très différents. Il faudra donc qu'elle trouve la politique de taux d'intérêt qui convienne à tous. C'est comme trouver le vêtement à taille unique qui convienne en même temps aux grands, aux petits, aux gros, aux maigres...

L'Europe avant la France

Christine Lagarde aura à charge de montrer qu'elle n'est pas en service commandé envoyée par Emmanuel Macron. De fait, elle prolonge la lignée des nombreux dirigeants français d'organismes internationaux, BCE et surtout Fonds monétaire international, à la tête duquel il y a eu quatre français.



On a du mal à vendre à l'étranger nos produits industriels. En revanche, pour l'exportation de hauts fonctionnaires de qualité, on réussit plutôt bien.