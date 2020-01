et AFP

Habibur Rahman avait 30 ans et quatre enfants lorsqu'il a disparu en 1972 après un voyage professionnel dans la cité portuaire de Chittagong. Ses proches, dont la plupart vivent aujourd'hui à l'étranger, l'ont cherché pendant des années, en vain.

Jusqu'à ce mois-ci, quand la femme d'un de ses petits-fils installé aux États-Unis le repère sur une vidéo postée sur Facebook. "Elle nous a alertés et nous nous sommes précipités à l'hôpital et avons découvert mon grand-père vivant", a raconté Kefayat Hussain, l'un des 13 petits-enfants du disparu qui vit à Sylhet, au nord-est du Bangladesh.

Le jeune homme de vingt ans a indiqué qu'Habibur Rahman avait confirmé les noms de sa femme, décédée en 2000 sans l'avoir retrouvé, et d'autres membres de la famille. "Il ne nous a tout d'abord pas reconnus mais lorsqu'il a vu les cousins plus âgés de mon père, il a su tout de suite que c'était nous. Il a pleuré comme un bébé", a raconté Kefayat Hussain.

Le vieil homme est devenu un ascète vivant dans les sanctuaires soufis (courant de l’islam, ndlr) du district de Moulvibazar, au sud de Sylhet. Il a été admis à l'hôpital de Sylhet plus tôt dans le mois après s'être cassé le bras. N'ayant pas les moyens de financer son opération, son aidante a demandé à un autre patient de prendre une vidéo et de la poster sur Facebook pour essayer de lever des fonds. Partagée et republiée par d'autres internautes, la séquence a été vue au moins un million de fois.

L’histoire ne dit toutefois pas encore pourquoi Habibur Rahman a disparu aussi longtemps alors qu’il vivait dans la même ville que sa famille.