Ballons espions : pourquoi les Chinois ont-ils copié les Français ?

La tension monte depuis que les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois qui naviguait dans leur espace aérien. Mais savez-vous qu’en matière de ballons espions, les Chinois ont copié les Français ? En effet, le ballon espion, c'est une invention française. Et le ballon tout court avec le premier vol humain des frères Montgolfier le 19 octobre 1783. 10 ans plus tard, cette innovation technologique sera utilisée lors d’une bataille face aux troupes autrichiennes et anglaises, le 26 juin 1794 à Fleurus en Belgique.

Un an plus tôt, une compagnie militaire d’aérostiers avait été créée. C’est ainsi que le physicien Jean-Marie Joseph Coutelle et l’inventeur du crayon papier, Nicolas-Jacques Conté, ont fabriqué ce ballon militaire baptisé l’Entreprenant.

Son but n’était pas de combattre, car il n’est pas armé. Mais posté à 300 mètres d’altitude, il permettait d’observer à 30 km à la ronde et d’espionner les mouvements des troupes ennemis et ainsi pouvoir s’adapter en conséquence.

Pour transmettre des informations, les deux hommes à bord de la nacelle notaient leurs observations sur des papiers transmis au sol dans un petit sac qui glissait le long d’un câble. Pour rappel, c’est un ballon captif comme on dit, c'est-à-dire relié au sol. Ces observations du ballon-espion vont ainsi aider les Français à remporter cette bataille qui date de 1794.

Un effet inattendu

Mais ce ballon va aussi avoir un autre effet inattendu. Alors que les troupes ennemies essayaient en vain d’abattre le ballon avec leurs canons, certains soldats autrichiens ont vu dans cet échec de la sorcellerie et ont été pris de panique. Leurs chefs, s’apercevant de cette peur grandissante, ont ainsi préféré lever le camp.

La France a donc remporté la bataille de Fleurus. Par la suite, d’autres ballons seront construits. Mais la destruction de celui de Napoléon lors de la bataille d’Aboukir en 1798 sonnera le glas de nos ballons militaires. Qui de toutes manières ne pouvaient plus suivre le mouvement, l’Empereur privilégiant les guerres avec des déplacements trop rapides pour une montgolfière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info