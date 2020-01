Aux États-Unis, le 2 février c'est le jour de la marmotte

publié le 30/01/2020 à 07:30

Dimanche, aux États-Unis, les grandes chaînes nationales retransmettront en direct un événement particulier, avec une incertitude qui intéresse des millions d'Américains… ce n'est pas le Super Bowl. Ce n'est pas l'acquittement de Donald Trump à l'issue de son procès en destitution. Ce n'est pas non plus le début des primaires pour la présidentielle dans l'Iowa lundi… Il s'agit de la marmotte de Punxsutawney en Pennsylvanie.

Groundhog Day, en anglais. Le jour de la marmotte, c'est le nom du film. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film devenu culte, Punxsutawney est une toute petite ville perdue dans les forêts de l'est de la Pennsylvanie. Il y a plein de marmottes partout. Sur les panneaux des magasins. Il y a même une statue de marmotte. Punxsutawney est connue pour Phil, sa marmotte.

Depuis 1887, il y a 133 ans, chaque 2 février, à l'aube, un groupe d'hommes barbus en chapeau et costume noir, soulève Phil la marmotte assez haut dans les airs. C'est une tradition héritée d'immigrants hollandais. La légende dit que si Phil la marmotte voit son ombre, il y aura encore six semaines d'hiver. L'hiver est toujours très rude dans ce coin de la Pennsylvanie. Et si Phil ne voit pas son ombre, cela veut dire que le printemps va arriver tôt.

Alors on peut trouver cela ridicule mais de nombreux journalistes couvrent cet événement. Les éditions matinales des télés nationales sont en direct pour transmettre au reste du pays la prédiction météorologique de Phil de Punxsutawney.

Phil la marmotte, bientôt remplacée par un robot ?

Attention, Phil n'est pas une marmotte comme les autres. Normalement, une marmotte vit entre quatre et six ans. À en croire les habitants de Punxsutawney, Phil va travailler dimanche pour la 134e année consécutive… grâce soi-disant à un mystérieux élixir et un régime alimentaire particulier. Chaque année des enquêteurs du ministère de l'Agriculture viennent l'inspecter et surveiller son alimentation : du choux kale, des carottes, des bananes…

L'association Peta vient d'appeler publiquement à ce que Phil la marmotte puisse enfin prendre sa retraite, en suggérant de la remplacer par un robot, par de l'intelligence artificielle. Elle juge traumatisant pour l'animal tous les flashes qui crépitent et les milliers de gens qui viennent l'admirer chaque année.

Les commerçants de Punxsutawney, eux, ne veulent pas se passer de Phil. Parce que pourquoi parlerions-nous de Punxsutawney à travers tous les États-Unis, et jusqu'en France, si ce n'est pour sa célèbre marmotte ? Mais la prédiction météo de Phil est-elle bonne ? Parfois oui… Mais ce n'est pas toujours exacte.