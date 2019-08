VIDÉO - Alaska : un glacier s'effondre devant deux kayakistes

Capture YouTube Home with the Hoopers

Crédit Image : Capture YouTube Home with the Hoopers |

We almost DIED in Spencer Glacier calving - Alaska 2019

publié le 20/08/2019 à 21:27

Un spectacle rare et impressionnant. Deux amis américains, Andrew Hooper et Josh Bastyr, ont assisté samedi 10 août à l'effondrement d'un glacier, en direct, et ont immortalisé la scène grâce à leur caméra.

Les deux kayakistes ont campé toute la nuit dans le très connu parc national de Chugach, à une centaine de kilomètres au sud d'Anchorage. Le lendemain matin, ils prennent leur kayak dans la baie des glaciers. Ils se situent à moins de 15 mètres du glacier Spencer, d'après leur description de leur vidéo YouTube, lorsqu'ils entendent des craquements assez forts.

Peu après, une partie du glacier s'effondre et crée une vague de plus de trois mètres qui les submerge. "Nous étions bombardés de morceaux de glace et d'eaux", disent-ils sous leur vidéo. Les deux amis l'affirment : "dire que nous avons de la chance d'être en vie est un euphémisme".

S'ils avouent que le phénomène était "absolument magnifique à observer", Andrew Hooper et Josh Bastyr déclarent avoir "appris la leçon". Lors de leur prochaine expédition, ils laisseront plus d'espace entre les glaciers et leur kayak.