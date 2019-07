publié le 18/07/2019 à 17:44

Alerte au crapaud-buffle dans le sud de l'Australie. Si jusqu'ici, l'espèce se cantonnait au nord tropical du pays, la découverte d'un individu près de Sydney suscite la crainte de le voir s'adapter et avancer vers le sud, menaçant la biodiversité.

Le crapaud, un mâle adulte, a été attrapé mardi 16 juillet par une famille à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sydney. C'est la première fois qu'un crapaud-buffle est découvert en pleine nature dans cette partie du pays, selon le Parc des reptiles australien.

Originaire d'Amérique centrale et du sud, le crapaud-buffle, le plus grand crapaud du monde, a été introduit en Australie en 1935 pour lutter contre des coléoptères qui dévastaient à l'époque les plantations de canne à sucre.

Une espèce toxique invasive

Mais il s'est montré inefficace contre cet insecte et est devenu une nuisance bien plus redoutable. Avec ses glandes venimeuses, il est toxique pour ses prédateurs qui tentent de s'en nourrir.

Avec un hiver anormalement doux, les experts redoutent de le voir s'adapter aux températures du sud-est du pays. L'Australie a déployé des efforts considérables pour tenter de contrôler cette espèce invasive. La limite connue de son habitat est pour le moment établie à quelque 400 km au nord de Sydney.

Il progresse dans le nord du pays à un rythme estimé entre 40 et 60 km par an et avance vers le sud de 3 à 4 km par an. "S'il fait plus chaud sur de longues périodes, cela va évidemment convenir aux crapauds", a expliqué le directeur du Parc des reptiles, Tim Faulkner.

Jusqu'à 70.000 œufs par an

Selon lui, deux autres crapauds seulement ont été découverts ces quinze dernières années dans la zone où a été trouvé le dernier en date. Tous deux étaient venus "en stop" avec des voyageurs ou à bord de camions de livraison.



Mais "en découvrir un en plein milieu de l'hiver, en train de croasser près d'un barrage (...), c'est un signe alarmant", a-t-il poursuivi. "Cela ne veut pas forcément dire qu'il est arrivé là par ses propres moyens mais on peut s'interroger sur les circonstances qui lui ont permis de venir".



Selon Tim Faulkner, le crapaud-buffle va menacer encore d'autres espèces s'il se développe vers le sud. "Un seul couple de crapauds peut avoir un effet catastrophique", redoute-t-il alors qu'une femelle peut pondre jusqu'à 70.000 œufs par an.