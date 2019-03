publié le 21/03/2019 à 17:44

Les photos, à peine croyables, ont fait le tour du monde. Un poisson-lune de 1,8 mètre, poisson osseux le plus lourd existant sur Terre, a été retrouvé mort sur une plage australienne, le week-end des 16 et 17 mars.



On ignore encore pourquoi il s'est échoué. "Il est fréquent que [les poissons-lune] se heurtent aux bateaux et certains sont si gros qu'ils peuvent faire couler un voilier", affirme Ralph Foster, le responsable de la collection de poissons du South Australian Museum.

Si ces images son impressionnantes, ce poisson échoué n'est que d'une taille moyenne pour son espèce. Les poissons-lunes "peuvent être beaucoup plus gros (...) près du double de cette taille", explique Ralph Foster à la chaîne ABC, Australian Broadcasting Corporation. Ils peuvent en effet peser jusqu'à 2,5 tonnes.

Ce poisson, surnommé "sunfish" pour sa particularité d'étendre une partie de son corps au soleil, est encore méconnu. "Nous savons très peu de chose sur (cette espèce) ce n'est que dernièrement que la technologie nous a permis de commencer à avoir des informations", confirme Ralph Foster. Le poisson-lune est classé comme une espèce "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).