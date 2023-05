Australie : un locataire a trouvé une astuce pour rendre fou son propriétaire

Une mesquinerie ou une astuce pour montrer son mécontentement ? En tout cas, ce locataire australien a trouvé comment titiller son propriétaire.

Pour louer la maison dans laquelle il vit, cet Australien lui paye 1199,99 dollars toutes les semaines (en Australie on paye souvent son loyer à la semaine) et non 1.200 dollars (soit environ 740 euros) comme cela lui est demandé. Un centime, ce n'est rien mais le propriétaire est très agacé. Il a récemment passé un appel à l'aide sur un groupe Facebook d'entraide entre propriétaires en détresse pour savoir comment agir.

Surtout que ce locataire payait auparavant les 1.200 dollars et soudain s’est mis à payer un centime de moins. Mais il donne une explication : des petits soucis dans l'appartement comme des nuisances sonores au niveau d’un climatiseur.



En tout cas, le propriétaire est sûr d’une chose : au bout de trois mois seulement de location, il ne renouvellera pas le bail l’an prochain ! Il va devoir ronger son frein jusqu’à février 2024.

