Découvrez le prix moyen d'un appartement ou d'une maison en location près de chez vous

Que l'on soit agent immobilier ou particulier, il est parfois difficile de connaître le juste prix pour mettre en location un appartement ou une maison. Et si dans certaines villes, l'encadrement des loyers permet de s'y retrouver plus facilement, le ministère du Logement a trouvé plus judicieux de proposer une estimation homogénéisée des loyers dans chaque commune de France.

Pour cela, le ministère du Logement met à la disposition du public une carte interactive actualisée. Celle-ci permet de renseigner le prix au m² charges comprises, sur l'ensemble du territoire, pour les maisons et les appartements du parc locatif privé. "Pour le ministère chargé de la Ville et du Logement, elle permet d'évaluer les dispositifs et de concevoir des outils mieux adaptés aux réalités des territoires", a fait valoir le ministère dans un communiqué.

La location d'appartement coûte plus cher que celle d'une maison

En France, le loyer mensuel est d'en moyenne 8,20 euros au m² pour une maison, contre 9,38 euros pour un appartement, selon les estimations de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) sur la base des annonces publiées sur les plateformes de Leboncoin et du Groupe SeLoger.

Le loyer au m² d'une maison atteint un maximum de 28,35 euros par mois dans le XVIe arrondissement de Paris ainsi que dans six communes du département des Hauts-de-Seine : Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette, Ville-d'Avray, Neuilly-sur-Seine et Boulogne-Billancourt.

Quarante-huit communes réparties dans les Vosges et dans la Haute-Marne se partagent le bas du classement des maisons avec un prix au m² estimé à 5,18 euros. Les appartements à louer les moins chers de France se trouvent à Darney dans les Vosges (5,75 euros au m²) et les plus chers ans le IVe arrondissement de la capitale (33,07 euros).

