publié le 01/04/2021 à 17:58

Un géologue australien a rencontré "la pieuvre la plus féroce de la Baie du Géographe" tandis qu'il se baignait avec sa caméra sur la plage australienne de Dunsborough. Intrigué par le comportement agressif de la pieuvre, qui s'est d'abord attaquée à une mouette, Lance Karlson a voulu filmer l'octopus, qui s'en ait également pris à lui.

En attaquant le géologue à deux reprises, l'animal lui a laissé d'importantes traces rouges au niveau du cou et de la nuque, relate le Huffington Post. Le père de famille a pour sa part partagé une vidéo sur son compte Instagram où l'on voit l'animal montrer une certaine agressivité. En légende de la vidéo, Lance Karlson raconte que la pieuvre l'a attaqué une première fois ainsi que sa fille, puis une seconde fois quand il a découvert sa maison "parmi des carcasses de crabes".



La mésaventure de l'Australien a suscité de nombreuses réactions d'experts et spécialistes des céphalopodes, qui ont réagi à sa vidéo et ont fait part de leur incompréhension face au comportement très inhabituel de la pieuvre, qui serait un octopus tetricus, une espèce courante en Australie. L'un des commentaires suggère de visionner le documentaire My Octopus Teacher : la sagesse de la pieuvre sur Netflix, afin de comprendre "la psychologie et les intentions" de l'animal.