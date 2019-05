publié le 17/05/2019 à 19:33

Les koalas vont disparaître. L'ONG Australian Koala Foundation tire la sonnette d'alarme, via un communiqué publié le vendredi 10 mai dernier, où elle explique que les koalas étaient encore près de 10 millions il y a 200 ans en Australie et qu'ils ne sont plus que 80.000 à l'heure actuelle. Un nombre en chute libre qui risque d'encore baisser au cours des prochains années, cette espèce ayant été classée dans la catégorie "fonctionnellement éteinte".



Un terme qui signifie qu'une population animale, dont la disparition s'accélère, n'est plus capable de reproduire une nouvelle génération. En outre, sa disparition a aussi des répercussions négatives sur la biodiversité puisque le koala joue un rôle essentiel à la sauvegarde de l'écosystème australien avec ses déjections qui apportent des éléments nutritifs à la terre. L'ONG révèle qu'il a entièrement disparu dans 41 des 128 zones qu'il occupait depuis 2010.

Cette disparition s'explique en grande partie par le réchauffement climatique avec la sécheresse et les vagues de chaleur qui touchent l'Australie et causent la perte de leur habitat naturel. Sa présidente Deborah Tabart en appelle donc à l'aide de son gouvernement, inactif sur le sujet ces dernières années : "Au gouvernement, personne n’a rien écrit pour protéger les koalas au cours des six dernières années". Des mesures vitales pour les koalas dont l'espèce pourrait bien passer de "fonctionnellement éteinte" à "en voie d’extinction" dans les prochaines années.