publié le 14/01/2019 à 15:26

Des centaines de milliers de poissons d'eau douce ont été retrouvés morts ces derniers jours, dans des fleuves du sud-est de l'Australie. Une hécatombe imputée par le gouvernement à la sécheresse, tandis que les universitaires pointent la mauvaise gestion des cours d'eau.



Les berges de l'immense bassin hydrographique Murray-Darling empestent désormais la pourriture, et des vidéos tournées par des élus locaux ou des riverains abondent pour alerter l'opinion sur ce que le Premier Ministre australien Scott Morrison a d’ores et déjà qualifié de "désastre écologique" et de "spectacle bouleversant".



Les autorités ont évalué le bilan à plusieurs centaines de milliers de poissons morts, un chiffre qui pourrait avoir dépassé le million, alors que le Gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud redoute une aggravation de la crise, en raison d‘une hausse des températures annoncée cette semaine.

Une sécheresse dévastatrice

Outre la sécheresse qui sévit depuis des mois, la baisse du niveau des cours d'eau et la montée des températures pourrait avoir favorisé la propagation d'une algue qui priverait les poissons d'oxygène et libérerait des toxines.

"Nous nous attendons à voir davantage de poissons morts dans certains secteurs de l'extrême-ouest (de l'État de Nouvelle-Galles du Sud) et sur le plateau de Northern Tablelands", a déclaré le ministre de l'Eau de l'État, Niall Blair.

L’extraction d’eau abusive mise en cause

Sur l'île-continent, cette catastrophe a un retentissement national. Le gouvernement a attribué le phénomène à la sécheresse, tout en défendant certaines politiques qui, selon les riverains, ont généré la pollution et la baisse des niveaux des cours d'eau. "Il y a une sécheresse et c'est une des conséquences de la sécheresse", a déclaré M. Morrison.



Voilà cependant des années que des chercheurs locaux mettent en garde contre l'extraction sauvage et non contrôlée d'importantes quantités d'eau des fleuves, pour l'irrigation ou à d'autres fins. "La mort des poissons et des cours d'eau n'est pas le fait de la sécheresse. C'est dû au fait que nous puisions beaucoup trop d'eau de nos fleuves", affirme John Williams, spécialiste de la question de l'eau à l'Université nationale australienne.



Le chef de file de l'opposition travailliste, Bill Shorten, a appelé le gouvernement à créer un "groupe de travail d'urgence" sur cette catastrophe écologique. "On ne peut fermer les yeux sur la mort d'un million de poissons", a-t-il dit.