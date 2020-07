Australie : le snowboarder Alex Pullin est mort à l'âge de 32 ans

Crédit : EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 08/07/2020 à 17:53

Alex Pullin, deux fois champion du monde de snowboard, est mort mercredi 8 juillet à 32 ans, alors qu'il pêchait au harpon au large de la côte est australienne, ont indiqué des responsables olympiques australiens. Il était le porte-drapeau de l'Australie aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Sa dépouille a été retrouvée dans la région côtière de la Gold Coast, dans l'État du Queensland, selon des médias locaux. "C'est un jour extrêmement triste pour nous tous", a réagi Ian Chesterman, le chef de mission de l'Australie pour les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver (2010), Sotchi (2014) et Pyeongchang (2018), auxquels Pullin a participé.

"Chumpy était un champion tout court, en plus d'être un champion sportif. Il avait un grand charisme qui lui permettait d'être un leader naturel", a-t-il ajouté. "Il était toujours prêt à donner de son temps pour développer les sports d'hiver dans ce pays, étant tellement passionné par ce qu'il faisait. Son enthousiasme était contagieux et son impact sur le sport olympique ne peut pas être ignoré", assure Ian Chesterman.

Alex Pullin a gagné le titre mondial en 2011 et en 2013 en snowboard cross. À Pyeongchang-2018, il a fini sixième, sa meilleure place en trois participations aux JO. En plus de son amour pour la glisse, le sportif était un passionné de pêche au harpon et de plongée.