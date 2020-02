Surf : disparition de la Française Poeti Norac, championne de longboard

publié le 05/02/2020 à 22:41

Le sport français est en deuil. Mardi 4 février, la Fédération française de surf a annoncé la disparition de Poeti Norac, championne de longboard, à l'âge de 24 ans. Partie vivre en Australie depuis plusieurs mois, la Vendéenne nous a quittés "le week-end dernier sur la Sunshine Coast", selon un communiqué de la Fédération publié avec l'accord de la famille. Les circonstances du décès n'ont pas été précisées.

À 24 ans, Poeti Norac était devenue une figure majeure du surf français. Vice-championne de France en 2018 et 3e en 2016, "Poeti avait disputé quatre finales nationales et remporté 10 victoires en Coupe de France, dont la 100% filles en 2017", rappelle la Fédération.

😪La Fédération Française de Surf est au regret de vous annoncer, en accord avec sa famille, la disparition de Poeti Norac (24 ans), vice-championne de France de longboard. Plus d'informations 👉 https://t.co/54j55w54IQ pic.twitter.com/m3xIgJq45V — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) February 4, 2020

"La communauté surf perd un membre de sa famille, une belle personne au sourire radieux, une artiste sur sa grande planche et dont l’enthousiasme rayonnait en Vendée et partout ailleurs", déplore le communiqué qui rappelle également l'engagement de la jeune femme pour l'enseignement de sa discipline auprès des plus jeunes. Une cérémonie en hommage à Poeti Norac se tiendra dans les prochains jours.