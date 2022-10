INVITÉ RTL - Œuvres d'art vandalisées : "On ne peut pas opposer écologie et culture", estime Nicolas Bedos

Van Gogh, Monet, Vermeer... Les actes de vandalisme contre des œuvres d'art se multiplient. Les activistes écologiques aspergent les œuvres de purée ou de soupe. Ce qui a fait réagir Nicolas Bedos, invité ce samedi 29 octobre du Journal Inattendu sur RTL. "Ce qui se passe en ce moment c'est qu'on est totalement fendu en deux intellectuellement", dit-il.

"On a une part de soi qui est évidemment concernée et qui a envie d'applaudir ce cri du cœur, ce cri de désespoir de ces personnes qui défendent finalement notre planète et qui ont raison de s'alarmer", poursuit-il.

"Et en même temps, il y a la suprême vertu de l'art. Ce qui me fait très peur c'est qu'on oppose une valeur essentielle à une autre valeur essentielle. Comme si l'une était plus important que l'autre. On ne peut pas opposer l'écologie à l'incroyable importance de la culture. J’ai jamais été aussi coupé en deux que ces derniers temps", ajoute l'auteur et réalisateur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info