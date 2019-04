et AFP

publié le 27/04/2019 à 01:32

L'idée est on ne peut plus surprenante. Une députée locale mexicaine veut faire voter une loi interdisant, à Mexico, la vente de bière fraîche afin de limiter la consommation d'alcool, une proposition qui a déclenché de nombreuses réactions, parfois moqueuses, sur les réseaux sociaux.



"Si la bière n'est pas réfrigérée, alors tu es obligé de la rapporter à ton domicile, de la mettre au réfrigérateur et de la consommer à la maison", a expliqué Maria de Lourdes Paz, du parti Morena (gauche) du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Pour faire cette proposition de loi, cette élue locale, qui siège au Congrès de la ville de Mexico, s'est appuyée sur une enquête portant sur les addictions au Mexique. Selon cette étude, la capitale "présente le taux de consommation (d'alcool) le plus élevé parmi les jeunes".

La plupart de ces jeunes consommateurs s'approvisionnent, lorsqu'ils sortent entre amis, auprès des nombreux petits commerces de la mégapole qui vendent des boissons réfrigérées.



La proposition de loi prévoit d'imposer à ces commerçants de vendre les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 7% à "température ambiante", en les plaçant donc en dehors des réfrigérateurs.

La proposition moquée sur les réseaux sociaux

À la seule perspective de boire une bière chaude, alors que la capitale subit actuellement une vague de chaleur, les internautes mexicains se sont déchaînés. Certains ont proposé sur Twitter que les populaires tacos soient désormais vendus "glacés" afin de lutter contre l'obésité, un des principaux problèmes de santé publique au Mexique.



"Les décisions et la bière, ne se prennent pas à chaud", ironise un autre internaute. "Comment pouvez-vous vouloir interdire la bière fraîche et vouloir légaliser la marijuana ?" s'insurge un autre usager du réseau social. Devant la vague de réactions, les élus de Morena ont promis jeudi une "révision" de cette proposition législative sans pour autant en modifier "le fond".