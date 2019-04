et AFP

Au Japon, on ne badine pas avec les traditions. Un champion de sumo l'a appris à ses dépens. Le Mongol Hakuho a voulu innover en lançant à la fin d'une compétition un "clapping" avec le public. Mal lui en a pris. Ce "Yokozuna", le titre le plus élevé au sumo, a en effet été réprimandé jeudi 25 avril par les autorités de son sport, selon la chaîne japonaise NHK.



"Je lui ai dit que je voulais qu'il respecte les traditions, la discipline, la politesse et la beauté stylistique du sumo", a énuméré le patron de la Fédération japonaise de sumo, instance gouvernante de la discipline.

Le sumotori de 34 ans avait, à la fin d'une compétition qu'il a remportée le mois dernier, exhorté le public à réaliser quelques claquements de mains en rythme. Une action réalisée "dans le feu de l'action (...) pour rendre heureux le public", et qui avait de fait rencontré un certain succès auprès des spectateurs.

Une "réprimande orale"

Hakuho écope d'une "réprimande orale", la sanction la moins importante de son sport, mais son manager au sein de sa "Heya" (son écurie, ou centre d'entraînement) a lui écopé d'une réduction de salaire pour trois mois, à hauteur de 10%, pour avoir négligé ses obligations d'encadrement...