Un pompier appelé pour un accouchement se retrouve... face à sa sœur

publié le 26/04/2019 à 20:25

Ce devait être une intervention comme les autres pour ce jeune pompier volontaire de 26 ans, officiant à la caserne de Lavardac (Lot-et-Garonne). Appelé pour un accouchement d'urgence, lui et ses collègues rejoignent une voiture, dans laquelle une femme enceinte a commencé à accoucher.



Celle-ci devait se rendre à la maternité d'Agen-Nérac, mais les violentes contractions l'ont forcé à s'arrêter sur la route. Et surprise, cette femme de 29 ans n'est autre que la sœur du pompier, révèle le quotidien local Sud Ouest. Ce dernier a donc pu assister sa sœur aînée durant toute la durée de son accouchement.

Le bébé, un petit garçon, est finalement venu au monde sans encombre et en bonne santé. Lui et sa mère ont ensuite été transférés à l'hôpital d'Agen où ils ont pu être prise en charge. Cette réunion imprévue entre frère et sœur restera longtemps dans les mémoires familiales.

La rédaction vous recommande