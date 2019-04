et La rédaction de M6

publié le 26/04/2019 à 18:16

Un événement peu commun a eu lieu au zoo de Guadalupe, au nord du Mexique : trois tigres blancs du Bengale issus d'une même portée sont nés. Une excellente nouvelle pour cette espèce rare en voie d'extinction, venue de l'est du sous-continent indien et du Bangladesh.



Actuellement, le nombre tigres blancs dans la nature est estimé à 6.000 individus environ, contre 100.000 au début du XXe siècle. Ce déclin est dû, notamment, aux conséquences du braconnage et de la déforestation. Le programme de reproduction de ces félidés en captivité reste cependant controversé, l'accouplement du nombre restreint d'animaux pour préserver leur leucistisme - une anomalie génétique qui rend leur pelage blanc - entraînant une forte consanguinité à l'origine de problèmes santé.

Fin mars dernier, trois bébés tigres blancs naissaient dans une maison de retraite pour fauves des Bouches-du-Rhône. Deux d'entre-eux ont été placés dans des parcs animaliers.