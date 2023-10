Attaque du Hamas en Israël : "Je n'ai pas de vie sans mes enfants", pleure Hadas, mère de deux enfants enlevés

Emmanuel Macron est attendu ce mardi 24 octobre en Israël. Le président français rencontrera à Tel-Aviv le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, un peu plus de deux semaines après les attaques du Hamas contre l'État hébreu, le 7 octobre dernier. Des attaques qui ont fait plus de 1.400 morts, dont 30 ressortissants français. Sept sont par ailleurs toujours portés disparus. Parmi eux, Mia Shem, la seule dont on a la certitude qu'elle est retenue en otage. Pour les autres, comme Erez et Sahar, 12 et 16 ans, aucune nouvelle depuis le 7 octobre. Depuis, leur mère Hadas attend et espère, rongée par l'inquiétude.

Au milieu du petit appartement où elle a trouvé refuge, Hadas s'est assise au bord du canapé, les genoux collés entre eux. La table basse est inondée de photos de ses deux enfants, son fils Erez et sa fille Sahar, qu'elle fixe du regard. Alors, elle se redresse et respire : "Les photos sont un cauchemar. Il a 12 ans, il aime le vélo, faire du cheval, il est très intelligent, mignon. Je l'aime très fort. Et ma fille, 16 ans, elle aime dessiner, faire de la danse. Ils sont à Gaza".

Hadas s'adresse ensuite au Hamas : "Ne faites pas de mal à mes enfants. Je vous en supplie, libérez les enfants, comme si c'était vos enfants". Si ses enfants sont déjà morts, "alors, je suis morte", nous dit cette mère de famille. "Je n'ai pas de vie sans mes enfants. Je n'ai pas le choix. Je dois me battre très fort pour mes enfants. Deux semaines déjà, c'est une situation surréaliste. Le président Macron, je mets ma confiance en lui et il m'a dit qu'il va tout faire. Je suis sûre qu'ils vont rentrer à la maison", ajoute Hadas.

La présence d'Emmanuel Macron, mardi en Israël, "doit permettre d'accélérer et de finaliser la libération de mes enfants", dit-elle.