INVITÉ RTL - Israël-Hamas : "La place de Jean-Luc Mélenchon est dans les poubelles de l'Histoire", tacle un élu Renaissance

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est rendue au chevet des victimes des kibboutz israéliens attaqués par le Hamas, au cours de l'offensive menée par l'organisation terroriste le 7 octobre. Le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefèvre, était à ses côtés. "Nous avons vu l'horreur, les stigmates de la barbarie", raconte-t-il ce lundi 23 octobre sur RTL.

L'élu, qui préside le groupe d'amitié France-Israël dans l'hémicycle, décrit un décor macabre, où les restes de l'assaut du Hamas sont encore visibles : "Nous avons vu de petits sacs plastique dans lesquels il y avait des corps d'enfants. Des membres de personnes qui ont été mutilées", poursuit-il. Et de souligner que "rien ne serait pire que l'oubli" de ces crimes commis envers la population d'Israël.

Une visite dénoncée par Jean-Luc Mélenchon dimanche sur X (ex-Twitter), en marge d'une manifestation en soutien aux Palestiniens à Paris. "Pour l'instant, Madame Braun-Pivet campe à Tel-Aviv pour encourager le massacre", a notamment écrit le chef de file de La France insoumise. "C'est le tweet de la honte, c'est l'abjection", fustige Mathieu Lefèvre. "C'est un tweet antisémite", renchérit même l'élu, qui pointe l'utilisation du terme "camper". "Je voudrais dire à Monsieur Mélenchon qu'il n'est pas la France, et sa place est plutôt dans les poubelles de l'Histoire qu'ailleurs", ajoute le député.



Concernant la question des otages français, à l'heure où 7 ressortissants sont encore portés disparus, Mathieu Lefèvre recommande la prudence : "Moins on en parle, mieux c'est pour eux. Moins on fait de bruit autour de la libération des otages, plus la diplomatie sera capable de pourvoir à leur libération", assure-t-il.