Assaut du Capitole : 22 ans de prison pour l'ex-chef des Proud Boys, une peine record

La justice américaine a eu la main lourde. Enrique Tarrio, ex-leader des Proud Boys - mouvement antiféministe mué en milice d'extrême droite - a été condamné mardi 5 septembre à vingt-deux ans de prison. Soit la plus lourde peine prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine, mais qui reste inférieure à celle requise par les procureurs (trente-trois ans).

Pour rappel, le 6 janvier 2021, environ 200 membres des Proud Boys avaient pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès américain, afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain Donald Trump.

La semaine dernière, les quatre autres membres des Proud Boys, reconnus coupables en mai dernier avec Enrique Tarrio, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison. Contrairement aux quatre autres prévenus, si Enrique Tarrio ne se trouvait pas à Washington lors de cette date fatidique, le juge a estimé qu'il était le "dirigeant ultime du complot".

Le magistrat a d'ailleurs paru peu sensible aux remords exprimés à la barre à l'accusé, fils d'immigrants cubains de 39 ans, originaire de Floride, la voix par moments étranglée par les sanglots. Enrique Tarrio qualifia le 6 janvier 2021 de "jour horrible", implorant sa "clémence", comme l'avaient fait auparavant, et avec émotion, sa sœur, sa fiancée et sa mère. Peine perdue.

