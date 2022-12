Assaut du Capitole : la commission d'enquête favorable à des poursuites contre Donald Trump ?

L’ancien président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One avant de quitter Harlingen, au Texas, le 12 janvier 2021.

La presse américaine a annoncé que la commission d'enquête parlementaire chargée de travailler sur l'assaut du Capitole qui s'est déroulé le 6 janvier 2021, allait vraisemblablement voter en faveur des recommandations de poursuites pénales contre Donald Trump.

Après de longs mois d'investigations, le groupe composé d'élu doit rendre sa décision ce lundi, mais tout porte à croire qu'il va bel et bien recommander au ministère de la Justice d'inculper l'ancien président américain, selon le média local Politico. Trump pourrait donc être poursuivi pour des faits d'appel à l'insurrection, d'entrave à une procédure officielle ainsi que de complot contre l'État américain. À noter qu'un procureur spécial a été nommé pour enquêter de façon indépendante sur cette affaire.

Citant des sources non identifiées, le quotidien précise que cette commission, composée de sept démocrates et deux républicains, présentera des justifications détaillées pour ces trois chefs d'accusation. Dans cette affaire, le milliardaire, qui s'est récemment lancé dans la course à la prochaine élection présidentielle, pourrait encourir des peines allant jusqu'à de la prison ainsi que l'interdiction d'assumer toute fonction publique aux États-Unis.

