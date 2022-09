Argentine: trois morts d'une pneumonie mystérieuse

Depuis lundi, trois personnes sont décédées dans le nord-ouest de l'Argentine, des suites d'une pneumonie sévère, "d'origine inconnue". Des cas qui se trouvent extrêmement localisés autour d'une même clinique.

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre provincial de la Santé, Luis Medina Ruiz, a indiqué que "ce sont neuf cas au total, dont huit membres du personnel soignant de la même clinique privée de Tucuman, qui ont été recensés, avec des symptômes apparus entre le 18 et le 23 août".



Deux membres du personnel soignant sont décédés lundi puis mercredi. Le même ministre a annoncé, jeudi, le décès d'une troisième personne, une femme de 70 ans, une patiente de la clinique privée où cette dernière avait subi des interventions chirurgicales.

Cette patiente "avait été opérée pour un problème de vésicule biliaire puis réopérée deux fois. Dès lors, il y a eu un tableau d'infection pulmonaire qui coïncide avec l'apparition (des symptômes) chez les autres", a-t-il précisé. Elle pourrait "en principe être la 'patiente zéro', mais c'est à l'examen".

Une maladie agressive, mais peu transmissible ?

Des examens approfondis sont en cours au Laboratoire argentin de référence, l'Institut Malbran à Buenos Aires, et des résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine. Mais déjà, la Covid, la grippe, les influenza de type A et B, et l'hantavirus (transmis par les rongeurs) ont été écartés.



Les symptômes communs sont "un état respiratoire sévère avec pneumonie bilatérale, et une imagerie très similaire à la Covid, mais cela a été écarté", avait-il aussi indiqué. "La plupart ont commencé par des vomissements, une forte fièvre, une diarrhée et des courbatures, avec une évolution plus complexe chez certains", a-t-il déclaré .



Sur les six patients atteints, quatre sont hospitalisés avec des symptômes plus ou moins graves, deux autres sont suivis à l'isolement à domicile. Les trois nouveaux cas révélés jeudi sont ceux d'une aide-soignante, d'une infirmière quadragénaires, et d'un infirmier de 30 ans avec des comorbidités.

