À écouter Atteinte d'une maladie rare, Camille 8 ans, va parcourir 80 kilomètres à vélo pour remercier Kylian Mbappé 00:01:26

Après quelques jours de vacances dans le sud de la France, Camille va enfourcher son vélo lundi 22 août et s’élancer dans un défi qui lui tient à cœur. "Je suis prête. Je me suis bien entraînée, 30 kilomètres chaque jour. Ce qui me donne de la force, c’est de penser à tous les enfants malades, car c’est pour eux que je vais faire ce défi".



Camille qui est atteinte du syndrome de VACTERL, une maladie rare qui se caractérise par un ensemble de malformations de nature héréditaire, sera accompagnée par son papa pour parcourir les 80 kilomètres qui séparent Dreux (Eure-et-Loir) du Parc des Princes.



Grâce à son association "Un sourire pour Camille" qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants atteints de maladies congénitales et génétiques et de distribuer des sourires aux enfants hospitalisés, elle va, tout le long du parcours, récolter des dons.

Le message de Kylian Mbappé à Camille sur twitter Crédit : twitter Kylian Mbappé

Mais Camille va aussi et surtout faire ce défi pour tenter de rencontrer son idole et le remercier. En effet, en janvier dernier, la fillette avait été victime de messages haineux et d’insultes lorsqu’elle avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo souhaitant une bonne année à Kylian Mbappé et en souhaitant qu’il reste au PSG. Devant ce déferlement nauséabond, le footballeur tricolore avait réagi et pris la défense de Camille.



Depuis, elle ne rêve que d’aller le rencontrer et de lui dire "merci" de vive voix. Son arrivée au Parc des Princes, au guidon de son vélo, est prévue mercredi 24 août vers 13h où, selon son papa "une surprise l’attend".

