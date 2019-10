publié le 28/10/2019 à 03:28

Nouveau président en Argentine. Alberto Fernandez a remporté, dimanche 27 octobre, l'élection présidentielle au premier tour, devant le président sortant libéral Mauricio Macri, selon des résultats partiels. Avec 80% de bulletins dépouillés, le candidat péroniste de centre-gauche a obtenu 47,45% des voix, contre 41,11% pour son adversaire.

Pour gagner dès le premier tour, Alberto Fernandez devait obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position.



"C'est un grand jour pour l'Argentine", avait réagi le candidat élu peu après la fermeture des bureaux de vote. Le pays de 44 millions d'habitants est secoué par de nombreuses crises politiques et sociales. "Je suis enthousiasmée à l'idée de voir la fin d'un pays qui ne profite qu'à un petit groupe", disait Liliana, une architecte de 64 ans.