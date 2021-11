"Annulez votre concert du 5 décembre en Arabie Saoudite", c'est avec ces mots que la veuve de Jamal Khashoggi a interpellé Justin Bieber à ne pas se produire à Djeddah, en marge du grand prix de Formule 1.

Dans une lettre publiée dans le Washington Post, Hatice Cengiz demande au chanteur canadien "d'envoyer un message au monde pour que votre nom et votre talent ne soient pas utilisés pour redorer la réputation d'un régime qui tue ses opposants". "Je vous en prie, parlez haut et fort et condamnez son tueur, Mohammed ben Salman (...) Votre message sera clair : je ne me produis pas pour un dictateur. Je fais primer la justice et la liberté sur l’argent", écrit-elle.

Pour rappel Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien, avait été assassiné le 2 octobre 2018, en se rendant dans l'ambassade de son pays en Turquie. L'enquête menée à l'époque avait dévoilé qu'il avait en réalité été assassiné par un commando saoudien, envoyé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane. Une version toujours niée par ce dernier, mais confirmée dans un rapport de la CIA rendu public en février dernier.