Antarctique : découverte d'une île qui ne figure sur aucune carte

publié le 05/03/2020 à 19:12

Un bout de terre émergée au large de l'Antarctique. Pourtant, les cartes marines n'indiquent aucune île. Des scientifiques ont découvert l'île Sif le 11 février, à bord de leur brise-glace américain.

Alors qu'un groupe d'experts dédié à la recherche scientifique polaire naviguait en Antarctique, l'un deux a repéré cette île rocheuse encore recouverte de glace, qui mesure 350 mètres. Une géologue appartenant au groupe de scientifiques a annoncé sur Twitter la découverte de cette terre inconnue.

L'île est certainement apparue dans les années 2010. Ouest France rapporte que personne ne l'avait repérée avant et que sa présence aurait échappé aux satellites, à cause de la glace qui la recouvre. "Nous pensons que cette glace faisait autrefois partie du glacier de l'île du Pin, un immense champ de glace flottante qui s'étend vers l'océan", écrit Sarah Slack, enseignante à New-York et membre de l'expédition sur Twitter.

La glace aurait alors fondu à cause du réchauffement climatique, comme l'avance la journaliste et océanographe Giuliana Viglione : "Il est probable que la terre ait été mise au jour grâce au changement climatique", analyse-t-elle dans la revue scientifique Nature.

Ainsi, les chercheur qui avaient mis de côté leur mission scientifique, ont pu poser le pied sur Sif le 23 février dernier.