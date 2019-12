publié le 21/12/2019 à 03:16

Une histoire qui reflète la générosité de certaines personnes. Dans la ville de Selsey, au sud de l'Angleterre, Steve Thomson, un Britannique, âgé de 42 ans, a fait le choix de continuer de travailler alors qu'il venait de remporter 105 millions de livres, l'équivalent de 125 millions d'euros, à l'Euromillions durant le mois de novembre.

Selon le quotidien britannique The Sun, cette surprenante décision se justifie par l'envie de "rester normal". "Je pense que c'est assez agréable pour lui de pouvoir continuer à travailler car cela lui évite de penser à ce qu'il faut faire avec l'argent", explique l'un de ses voisins.

De plus, cet entrepreneur dans le bâtiment a également souhaité faire un geste pour ses clients, à quelques jours de Noël. En effet, il aurait refusé de facturer plusieurs de ses clients dont le chantier était en cours. Une action qui n'a pas manqué d'émouvoir les habitants.

Un déménagement prévu

L'heureux gagnant de la loterie souhaite désormais s'installer dans une maison plus vaste pour y loger les membres de sa famille. "Nous nous sommes toujours débrouillés et nous en sommes sortis. Nous avons lutté au cours des cinq ou six dernières années. Nous sommes cinq à vivre dans une boîte à chaussures, dans une maison de trois chambres avec terrasse", explique-t-il.

Depuis le début de l'année, Steve Thomson est le sixième gagnant de l'Euromillions en Grande-Bretagne. Le record de la plus grosse somme remportée est détenu par un Français qui avait empoché près de 170 millions d'euros en 2012.