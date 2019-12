Loto du patrimoine : Stéphane Bern indigné par la mise en place d'une taxe

et AFP

Il est vent debout, et c'est rien de la dire. Stéphane Bern n'a vraiment pas apprécié la séance à l'Assemblée nationale de lundi 16 décembre. En effet, elle a vu les députés acter la suppression de l'exonération de taxes dont bénéficiait le loto du patrimoine. L'amendement voté par le Sénat afin de graver dans le marbre l'exonération n'a ainsi pas passé le cut de la chambre basse.

Pourtant, lors des discussion, le député Les républicains Gilles Lurton a indiqué que la taxation du loto qui vise à financer la restauration d'une partie du patrimoine français pourrait avoir pour effet de décourager les participants à la loterie.

Un argument que n'a pas partagé Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. "Il s'agit de prélèvements qui sont affectés au financement du sport et à la sécurité sociale", a-t-elle précisé. Elle a également assuré que des fonds seraient néanmoins alloués au patrimoine par d'autres voies.

Sur Twitter, Stéphane Bern a lâché une salve de réactions. "Une telle bêtise est déconcertante", a ainsi pointé l'animateur.

Le "Monsieur patrimoine" d'Emmanuel Macron a aussi assuré qu'il ne baissera pas les bras : "Je repars au combat et ne lâcherai rien jusqu’à obtenir l’exonération. Pour l’heure ces taxes sont compensées par des crédits débloqués, mais qui peut comprendre cette tuyauterie budgétaire ?"

De nombreux élus de l'opposition ont manifesté leur soutien à Stéphane Bern à ce sujet, et ce dernier n'a pas manqué de retweeter leurs messages. "Le patrimoine @AgnesRunacher c’est l’Histoire de France, c’est notre identité, il vaut mieux que vos taxes mesquines de petits comptables à @DBudget_Bercy et @AssembleeNat dont on oubliera les noms avant de les connaître !", a lâché, cinglant, Stéphane Bern.