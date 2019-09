publié le 20/09/2019 à 18:09

Du jamais vu. Ce vendredi 20 septembre, plusieurs milliers de salariés d'Amazon ont décidé de faire grève, au siège de Seattle, pour protester contre les pratiques néfastes de l'entreprise sur la planète.

Dans une lettre ouverte, publiée sur le blog américain Medium, les employés d'Amazon à l'origine du mouvement, expliquent : "Amazon est l'une des sociétés les plus innovantes. Nous nous félicitons d'être leader. Mais face à la crise climatique, un vrai leader est celui qui parvient à l'objectif de zéro émission, pas celui qui retarde l'échéance aussi longtemps que possible."



"C'est le premier mouvement d'ampleur interne qui prend chez Amazon. Jusqu'ici, il y avait eu des mouvements au sein d’entrepôts aux Etats-Unis et en Europe. C'est intéressant à observer car ça montre que des têtes pensantes travaillant au siège sont désormais capables de prendre position contre le management, dans un groupe où Jeff Bezos est admiré, et se montrent solidaires avec les employés des entrepôts", affirme le spécialiste des nouvelles technologies, Benoît Berthelot, au magazine Capital.

En février, Amazon avait annoncé qu'elle rendrait la moitié de ses expéditions neutres en carbone, d'ici 2030, avec des emballages plus écologiques et en privilégiant l’énergie renouvelable.