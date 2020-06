publié le 10/06/2020 à 15:39

Chaque année, depuis 1985, le label Pavillon Bleu récompense les plages et les ports de plaisance pour leurs actions en faveur d'un tourisme respectueux de la nature. Ce label de tourisme durable est décerné par l'association Teragir en fonction de plusieurs critères environnementaux.

Cette année, 401 plages se sont vues décerner ce label, rapporte Ouest-France. Elles sont réparties sur 188 communes et 106 ports. Comment ont-elles été choisies ?

Le label garantit d'abord des lieux propre et une eau de qualité. L'entretien de la plage est un critère primordial, explique BFMTV. Mais il faut aussi que la qualité de l'eau suive, avec une station d'épuration conforme à la réglementation en vigueur, peu d'algues vertes et une bonne gestion des déchets. La commune doit non seulement lutter contre les décharges sauvages mais aussi faire de l'éducation et de la sensibilisation sur cette question.

Car l'éducation à l'environnement entre en compte dans la labellisation. Les communes peuvent par exemple afficher le Code environnementale de bonne conduite pour encourager aux bonnes pratiques. Montrer l'exemple ne suffit pas.